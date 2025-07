Alckmin admite que Brasil pode pedir mais prazo aos EUA por taxação: ‘Se houver necessidade’ Demanda foi solicitada por empresários, que querem adiar cobrança de 50% para exportações Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 15/07/2025 - 13h21 (Atualizado em 15/07/2025 - 13h29 ) twitter

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, durante reunião com empresários para discutir o aumento de tarifas dos EUA Lula Marques/Agência Brasil - 15.07.2025

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento e Indústria, Geraldo Alckmin, confirmou nesta terça-feira (15) que o Brasil poderá pedir por um prazo maior para a negociação da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos.

“Nós queremos resolver o problema, e o mais rápido possível. Se houver necessidade de mais prazo, vamos trabalhar nesse sentido”, afirmou Alckmin.

A colocação veio após reunião do comitê do governo para as negociações comerciais O primeiro encontro do grupo ouviu empresários da indústria, que defendem a negociação para prorrogar o início da cobrança de tarifas dos Estados Unidos.

A definição do presidente norte-americano, Donald Trump, é de que uma cobrança adicional de 50% passe a valer a partir de 1º de agosto.

Antes disso, o governo avalia outras alternativas e quer suspender a implementação dos aumentos tarifários.

“Nós vamos nos empenhar para reverter essas alíquotas, essa tarifa, que é muito injusta para o Brasil, mas é também negativa para os Estados Unidos”, destacou Alckmin. Como próximos passos, o Planalto prevê enviar uma segunda carta ao governo norte-americano.

A nova correspondência é voltada para pedir uma reposta a um contato inicial, feito há dois meses quando houve o primeiro comunicado de tarifaço, conforme indicou Alckmin: “Vamos encaminhar uma carta dizendo ‘aguardamos a resposta’ e continuamos empenhados em resolver esse problema”.

Comitê do governo

A reunião inaugurou os trabalhos do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, anunciado pelo governo Lula e formalizado nesta terça-feira (15) em publicação do Diário Oficial da União.

Fazem parte deste comitê os ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, da Fazenda, das Relações Exteriores e da Casa Civil. Outras pastas foram convidadas para participar das reuniões. A coordenação é feita pelo ministro Geraldo Alckmin.

Desde o anúncio, na sexta-feira, o vice-presidente reforçou que o Brasil estava dialogando e aguardava resposta dos Estados Unidos a uma proposta apresentada pelo Brasil antes do anúncio das novas tarifas.

Alckmin também afirma que o governo tem se empenhado para rever a taxação imposta por Donald Trump.

