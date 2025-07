Lula confirma criação de comitê para discutir tarifaço de Trump Grupo vai busca alternativas ao comércio e formas de negociação; primeira reunião está prevista para esta terça-feira Brasília|Ana Isabel Mansur e Lis Cappi, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, comandará o comitê criado por Lula para responder a taxação de Trump Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou, nesta segunda-feira (14), a criação de um comitê para discutir alternativas à taxação comercial de 50% anunciada pelos Estados Unidos.

O grupo será comandado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e tem conduzido reuniões com empresários, governadores e outras lideranças.

Os ministros Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Ministério das Relações Exteriores), e Fernando Haddad (Ministério da Fazenda), também farão parte do grupo. A intenção é chegar a respostas para a taxação e busca por outros acordos comerciais. As mudanças tarifárias estão previstas para serem iniciadas em 1º de agosto.

Conforme divulgou o Planalto, o grupo se chamará Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, e terá atuação para medidas de proteção da economia brasileira.

‌



O grupo será formalizado com a regulamentação da Lei de Reciprocidade Econômica, prevista para ser confirmada ainda nesta semana.

Sem pedidos aos EUA

Durante a tarde, Alckmin negou que o governo tenha pedido uma prorrogação das taxas anunciadas por Trump, ou que tenha feito alguma proposta ligada à alíquota.

‌



“O governo não pediu nenhuma prorrogação de prazo nem fez nenhuma proposta sobre alíquota, sobre percentagem. O que estamos fazendo é ouvindo os setores mais envolvidos, para o setor privado também participar e se mobilizar também com seus congêneres e parceiros nos Estados Unidos”, declarou.

O vice-presidente também tem afirmado que o governo está atuando para reverter a taxação imposta pelos Estados Unidos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“O Congresso Nacional aprovou uma lei importante, chamada de reciprocidade, dizendo: ‘O que tarifar lá, tarifa aqui’. E esta lei permite não só questões tarifárias, mas também não tarifárias. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira”, afirmou a jornalistas, no domingo (13).

Segundo ele, o objetivo é proteger os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, evitar rupturas comerciais. “O governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica”, completou.

Próximos passos do comitê

O grupo ainda não foi formalmente criado por Lula, mas terá criação confirmada na regulamentação da reciprocidade. As primeiras reuniões, conforme mostrou o R7, estão previstas para esta terça-feira (15).

O primeiro encontro será pela manhã, voltado para ouvir representantes da indústria. Outro, durante a tarde, deve ser voltado para o agronegócio.

A proposta de atuação de um comitê foi noticiada pela RECORD, e é voltada para uma atuação conjunta entre ministérios para negociações com empresários. O comitê também deve indicar prioridades para busca de novos contratos comerciais.

Como primeira meta, o comitê deve ouvir os setores empresariais para detectar as implicações da taxação de 50% anunciada por Trump a partir de 1º de agosto.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp