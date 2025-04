Alckmin diz que Brasil segue negociação com EUA sobre taxas: ‘Trabalhar para reduzir tarifas’ Produtos brasileiros passaram a ser taxados em 10% a partir de sábado (5); tarifa foi a menor entre os países afetados Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 09/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h52 ) twitter

Alckmin tem comandado os diálogos brasileiros com os EUA Marcelo Camargo/Agência Brasil - 25.2.2025

O vice-presidente Geraldo Alckmin declarou nesta quarta-feira (9) que Brasil e Estados Unidos seguem em negociação sobre o tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump. O pacote de impostos dos EUA a outras nações começou no último sábado (5), quando passou a valer a tarifa mínima de 10% sobre as importações de mercados estrangeiros. A medida do republicano afeta cerca de 190 países — a maioria foi penalizada com o imposto de 10%, como ocorreu com o Brasil. Algumas taxas, no entanto, ultrapassam 100% (leia mais abaixo).

“O Brasil ficou com a menor tarifa, mas entendemos que não deveria ter, porque os EUA têm superávit com o Brasil, não tem déficit na balança comercial, como com o resto do mundo. Dos 10 produtos que [os EUA] mais exportam [para o Brasil], para oito a alíquota é zero, eles não pagam imposto de importação para entrar no Brasil. O caminho é o do diálogo, da negociação. Vamos trabalhar no sentido de reduzir essa alíquota, que entendemos não ser boa não só para o Brasil, mas para o mundo. E para o próprio EUA — se pegar o aço, nós importamos deles o carvão siderúrgico, fazemos o semi-elaborado e vendemos para eles fazerem o elaborado. Então é uma cadeia, também vai onerá-los. Por isso, [vamos] avançar no diálogo e na negociação”, destacou Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

Com a viagem de Luiz Inácio Lula da Silva para a 9ª Cúpula da Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos), em Honduras, Alckmin é o presidente brasileiro em exercício.

Nesta quarta, Trump anunciou que vai aumentar para 125% o imposto sobre as importações de produtos da China. Ele disse ter adotado a medida “com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais”. Em resposta às tarifas impostas pelos EUA, mais cedo nesta quarta a nação asiática tinha decidido taxar em 84% as importações de itens norte-americanos.

‌



Além disso, Trump informou que vai reduzir por 90 dias as tarifas contra países que tentaram um acordo com os Estados Unidos, sem especificar quais são essas nações. Nesse período, segundo o presidente dos EUA, será cobrado desses países o imposto mínimo de 10% do pacote tarifário.

Mais cedo nesta quarta, os Estados Unidos começaram a cobrar os países que ficaram de fora do piso de 10% e sofreram uma taxação maior, como Camboja, Israel, África do Sul, Suíça e integrantes da União Europeia. Veja quais são as tarifas:

Argélia - 30%

Angola - 32%

Bangladesh - 37%

Bósnia e Herzegovina - 35%

Botsuana - 37%

Brunei - 24%

Camboja - 49%

Camarões - 11%

Chade - 13%

China - 104% (horas depois, Trump anunciou que a taxa para o país asiático será de 125%)

Costa do Marfim - 21%

República Democrática do Congo - 11%

Guiné Equatorial - 13%

União Europeia - 20%

Ilhas Falkland - 41%

Fiji - 32%

Guiana - 38%

Índia - 26%

Indonésia - 32%

Iraque - 39%

Israel - 17%

Japão - 24%

Jordânia - 20%

Cazaquistão - 27%

Laos - 48%

Lesoto - 50%

Líbia - 31%

Liechtenstein - 37%

Madagascar - 47%

Malawi - 17%

Malásia - 24%

Maurício - 40%

Moldávia - 31%

Moçambique - 16%

Myanmar (Birmânia) - 44%

Namíbia - 21%

Nauru - 30%

Nicarágua - 18%

Nigéria - 14%

Macedônia do Norte - 33%

Noruega - 15%

Paquistão - 29%

Filipinas - 17%

Sérvia - 37%

África do Sul - 30%

Coreia do Sul - 25%

Sri Lanka - 44%

Suíça - 31%

Síria - 41%

Taiwan - 32%

Tailândia - 36%

Tunísia - 28%

Vanuatu - 22%

Venezuela - 15%

Vietnã - 46%

Zâmbia - 17%

Zimbábue - 18%

