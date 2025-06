Motta promete falar sobre Carla Zambelli até o fim do dia Câmara recebeu pedido para corte de salários, mas ainda avalia situação de deputada que está fora do Brasil Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 13h35 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) está foragida do Brasil Acervo da Câmara

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), prometeu falar sobre o caso envolvendo a deputada Carla Zambelli (PL-SP) ainda nesta quinta-feira (5).

Segundo Motta, uma posição da Câmara depende de uma análise da recomendação jurídica entre deputados.

“Quero, até o final do dia de hoje trazer qual será nossa manifestação acerca do assunto”, declarou.

Conforme apurou o R7, a Câmara confirmou ter recebido pedido do STF para corte de salários da deputada. O processo deve ser levado para discussão entre líderes partidários.

‌



A situação ligada à prisão é prevista para ser enviada posteriormente, após a eventual ação contra a deputada.

Caso Zambelli

Zambelli decidiu deixar o Brasil após o STF (Supremo Tribunal Federal) determinar a condenação da parlamentar a dez anos. Esse movimento foi ligado à invasão ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

‌



Após o anúncio da parlamentar de sair do país, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, emitiu uma decisão para prisão preventiva da deputada. A decisão foi criticada por oposicionistas e ainda é avaliado pela Casa.

Ao anunciar estar fora, Zambelli também disse que pedirá licença do cargo de deputada, mas a decisão não foi oficializada à Câmara.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp