Alcolumbre lamenta morte de Pepe Mujica: 'Simplicidade e habilidade de dialogar' Ex-presidente do Uruguai morreu nesta terça-feira (13) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 21h05 (Atualizado em 13/05/2025 - 21h05 )

O presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (União-AP) Andressa Anholete/Agência Senado - 30/04/2025

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), lamentou, nesta terça-feira (13), a morte do ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, aos 89 anos. O político lutava contra um câncer de esôfago e faria 90 anos próximo dia 20.

“Hoje o mundo se despede de uma das figuras públicas mais queridas e admiradas no cenário internacional: o ex-presidente do Uruguai José ‘Pepe’ Mujica, que marcou a política internacional com seu carisma, simplicidade e habilidade de dialogar com todas as frentes”, disse Alcolumbre em nota.

“Que a força desse grande líder mundial e sua humanidade possam continuar inspirando e transformando a vida de todos que acreditam em um mundo melhor”, finalizou.

No início desta tarde, a morte de Mujica foi confirmada por Yamandú Orsi, atual presidente uruguaio, nas redes sociais. Na segunda-feira (12), a esposa dele, Lucía Topolansky, disse à imprensa uruguaia que ele estava em “estado terminal” e que a família estava tentando manter a sua privacidade “Nesta fase, eles estão tentando mantê-lo sem dor, capaz de dormir e livre de ansiedade”, falou.

‌



Conhecido pelo estilo de vida humilde, Mujica presidiu o país sul-americano entre 2010 e 2015. Na época, ele se recusou a morar na residência presidencial de Suárez e Reyes, continuando a viver em uma fazenda localizada nos arredores de Montevidéu. Dirigia um Fusca de 1987. Ele deixa a mulher, Lucía Topolansky, com quem foi casado por 20 anos.

Quem foi Mujica

José “Pepe” Mujica nasceu no Uruguai em 20 maio de 1935. Na juventude, ele foi guerrilheiro no Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, preso e feito refém durante a ditadura militar no Uruguai — que durou de 1973 a 1985.

‌



Após a abertura democrática, foi eleito deputado por Montevidéu em 1994, e senador, em 1999. Em 2005, foi escolhido ministro da Agricultura pelo então presidente da República, Tabaré Vázquez. Em 2009, venceu as eleições presidenciais. O último cargo público foi como senador, tendo sido eleito em 2014.

Seu governo ficou conhecido pela aprovação de diversas leis progressistas, como a legalização da maconha, do aborto e da possibilidade de adoção por casais homoafetivos.

‌



Mujica também ficou conhecido pelo estilo de vida simples — ele doava 70% de seu salário como presidente.

Aliado político de Lula, Mujica foi agraciado no ano passado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer a mãe. Mas um companheiro a gente escolhe”, disse Lula na ocasião.

Mujica também é doutor honoris causa por pelo menos dez universidades pelo mundo, incluindo as brasileiras UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e Unipampa (Universidade Federal do Pampa).

