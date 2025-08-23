‘Alguém precisa de R$ 40 milhões para fritar hambúrguer?’, diz Haddad sobre Pix para Bolsonaro Ministro questionou movimentações financeiras do ex-presidente reveladas por relatório da PF Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 23/08/2025 - 18h14 (Atualizado em 23/08/2025 - 19h10 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre movimentações de R$ 44 milhões em Pix recebidos por Jair Bolsonaro.

Haddad questionou a origem de R$ 40 milhões e insinuou que há interesses econômicos por trás das transações.

A investigação da PF levanta suspeitas de lavagem de dinheiro, embora não acuse diretamente o ex-presidente.

Haddad também afirmou que a situação pode causar "constrangimento internacional" e elogiou a resposta do governo brasileiro em relação aos EUA. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou, neste sábado (23), sobre a investigação da PF (Polícia Federal) que encontrou movimentações financeiras de R$ 44 milhões em Pix recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Haddad, está claro que as ações são mais do que políticas e que “há muitos interesses econômicos por trás”.

“Você acha que de onde vieram esses R$ 40 milhões de Pix ao Bolsonaro, parte dos quais se dirigiu ao filho, nos Estados Unidos? Para quê? Alguém precisa de R$ 40 milhões para fritar hambúrguer?”, questionou o ministro em entrevista ao canal TV GGN.

De acordo com o relatório da PF, as movimentações financeiras suspeitas de Bolsonaro ocorreram entre março de 2023 e junho de 2025. No período entre março de 2023 e fevereiro de 2024, a quantia ultrapassou R$ 30 milhões.

‌



A investigação não acusa diretamente o ex-presidente, mas levanta suspeitas de lavagem de dinheiro com base em relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que analisaram operações reportadas por instituições financeiras.

Parte significativa desse montante, R$ 19 milhões, veio de doações feitas por apoiadores via Pix entre 2023 e 2024.

‌



“Tem alguma coisa acontecendo lá, que não vamos saber agora. É preciso ficar atento porque muita coisa estará em jogo no ano que vem”, disse Haddad.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro ainda falou sobre os diálogos da família Bolsonaro, e disse que a revelação vai criar um “constrangimento internacional”.

‌



Haddad também elogiou a condução do governo brasileiro em relação ao tarifaço dos EUA. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice Geraldo Alckmin estão agindo com firmeza.

“[Eles estão] fazendo movimentos de proteção da economia brasileira que está mexendo com os EUA”, avaliou o ministro.

