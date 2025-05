‘Anistia é uma das batalhas’: Congresso recebe audiência com familiares dos presos no 8/1 Oposição faz audiência pública para pedir anistia a detidos durante atos no 8 de Janeiro Brasília|Deborah Hana Cardoso 29/05/2025 - 18h40 (Atualizado em 29/05/2025 - 18h40 ) twitter

Audiência na Câmara pediu agilidade para votar projeto de anistia aos presos no 8 de Janeiro Bruno Spada / Câmara dos Deputados - 29.05.2025

Parlamentares da oposição realizaram nesta quinta-feira (29), audiência pública voltada a familiares de condenados pelos atos do 8 de Janeiro. O objetivo foi sinalizar que articulam a aprovação do projeto de lei da anistia.

Durante a sessão, termos como liberdade, direitos humanos, família, vulnerabilidade, comorbidades, injustiça e STF (Supremo Tribunal Federal) foram repetidos em diversos momentos. O nome mais citado foi o do ministro Alexandre de Moraes.

Na audiência, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que o país atravessa uma guerra ideológica. E criticou a esquerda.

“Não iremos destruir a esquerda em uma batalha só. A anistia é uma das batalhas”, disse e completou: “Estou lutando essa causa por uma questão humanitária”.

A audiência ocorreu em meio à pressão para o projeto ser levado ao plenário. O grupo oposicionista adota estratégias de obstrução, manifestações na tribuna e mobilização nas ruas e nas redes sociais para forçar o andamento da proposta.

Resposta política

Nos bastidores, parte da própria oposição vê a anistia como uma pauta com poucas chances de avanço, mas necessária para manter a base mobilizada. Esse sentimento se reflete em outras ações, como a aprovação da suspensão da ação penal contra o deputado Delegado Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin.

A presença de familiares dos presos reforça a cobrança por uma resposta política. Ao todo, 84 pessoas seguem detidas por envolvimento nos ataques aos Três Poderes.

Entre os casos mais mencionados, está o de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como “Clezão”, que morreu de infarto em 2023. Viúva e filhas participam com frequência de sessões no Congresso.

Os crimes imputados aos participantes vão de dano ao patrimônio público à tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Parlamentares divergem sobre a real motivação dos envolvidos e sobre o enquadramento jurídico dos atos.

