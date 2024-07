Relação com Marielle era ‘maravilhosa’ e ‘perfeita’, diz Chiquinho Brazão à Câmara Deputado voltou a negar a acusação de envolvimento no assassinato; Conselho de Ética analisa cassação do mandato do parlamentar

Chiquinho Brazão em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara TV Câmara/Reprodução

O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) voltou a dizer tinha um bom relacionamento com a vereadora Marielle Franco quando ambos eram parlamentares na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. “Por mais incrível que pareça, minha relação com Marielle era maravilhosa. A Marielle ia bater papo, falar, ela sempre pedia um chicletinho. Quando ela fazia a fala dela, muitas das vezes, ela falava comigo. Minha relação com essa jovem sempre foi perfeita”, disse.

A declaração ocorreu durante depoimento no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados no processo que analisa a cassação do mandato de deputado de Chiquinho. Ele está preso desde 24 de março, após ser apontado como um dos mandantes da execução da vereadora carioca e do motorista dela, Anderson Gomes.

Chiquinho também negou qualquer relação com grupos milicianos no Rio de Janeiro.

Depoimento de Domingos Brazão

Mais cedo, o Conselho de Ética ouviu Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e irmão de Chiquinho Brazão, também suspeito de envolvimento com o crime. Durante seu depoimento, Domingos chorou e negou qualquer ligação ou contato com grupos milicianos.

“O parlamento tem que fazer justiça ao Chiquinho Brazão. Isso é um erro irreparável. Eu confio na Justiça”, disse Domingos Brazão, chorando. “Vai ficar essa sequela desse sofrimento, você saber que é inocente, você ficar em uma penitenciária federal. Perdi quase 20kg, não poder ver os seus amigos. A gente é inocente”, completou.

Domingos também negou que tenha relação com grupos milicianos e disse que não conhecia Marielle pessoalmente. “Não existe relação nenhuma com esse tipo de gente [grupos milicianos] no Rio de Janeiro. Essa falácia não procede”, afirmou.“Um absurdo o que aconteceu com a vereadora. Infelizmente no Rio de Janeiro já aconteceu com vários outros parlamentares. Eu pessoalmente não conheci a vereadora, mas é claro que é um absurdo esse crime e tem que ser punido com rigor”, disse.

O autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, o ex-policial militar Ronnie Lessa afirmou aos investigadores, em delação premiada, que Domingos teria encomendado o crime.

Lessa teria afirmado que o crime seria uma vingança contra o ex-deputado estadual Marcelo Freixo e a ex-assessora dele, Marielle Franco. Os três, segundo os investigadores, travavam disputas na área política do estado.

Os embates teriam começado em 2008, quando Freixo presidiu a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das milícias na Assembleia Legislativa do Estado e citou Brazão, então deputado estadual, como um dos envolvidos com grupos paramilitares.

Nos anos seguintes, a relação teria piorado. Nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do estado em 2015, com a oposição de Freixo, Brazão foi preso e afastado temporariamente do cargo dois anos depois por suspeita de corrupção. No entanto, foi reconduzido em 2021.

A motivação do crime teria sido um embate entre Marielle Franco e Chiquinho Brazão em torno de um projeto de lei, de autoria de Brazão, que regularizava terrenos dominados pela milícia. Marielle era contra o projeto e considerada o principal ponto de resistência dentro da Câmara de Vereadores.

Denúncia em 2019

Em setembro de 2019, a então procuradora-geral da República Raquel Dodge protocolou uma denúncia envolvendo o assassinato de Marielle e abriu um novo inquérito referente ao caso. Segundo Dodge, foi averiguado um esforço nas investigações em âmbito estadual para que “passassem longe dos reais autores do crime”. Um dos denunciados era Domingos Brazão.

A então PGR acusava Brazão e outros investigados por supostamente desviarem a investigação para não se desvelar organização criminosa e por inserção de declarações falsas em depoimento oficial. Para ela, Domingos valeu-se do cargo e da estrutura do gabinete no TCE-RJ, acionou um dos servidores — um agente da PF aposentado — para conseguir desvirtuar a investigação.

Outros depoimentos

Também depuseram no Conselho de Ética o conselheiro e vice-presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Thiago Kwiatkowski Ribeiro; o ex-deputado estadual Carlos Alberto Lavrado e o delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro Daniel Freitas Rosa.

Na segunda-feira (15), a comissão colheu o depoimento do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e preso por suposta obstrução das investigações sobre a morte da vereadora e do motorista. No depoimento, Barbosa declarou que não teve influência nas investigações e que nunca teve contato com os irmãos Brazão.

A investigação da Polícia Federal revela que o delegado interferiu nas investigações dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele também teria ajudado a planejar o crime e oferecido proteção aos mandantes, os irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. No depoimento, o delegado negou todas as acusações. Barbosa depôs de forma virtual, já que está preso desde 24 de março.

“Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi indicar o delegado que prendeu o Ronnie Lessa, o delegado Giniton [Lages], com provas técnicas. Eu nunca falei com nenhum irmão Brazão, nunca falei com essas pessoas na minha vida. Eu não existo para eles, e eles não existem para mim”, afirmou.

Segundo o inquérito da PF, o ex-chefe da Polícia Civil também fez um acordo com a dupla que garantia o não avanço das investigações. O delegado Giníton Lages — primeiro a ficar à frente das investigações do caso Marielle na Divisão de Homicídios — e o comissário Marco Antônio Barros também são investigados por atrapalhar as investigações.

Rivaldo também afirmou que os irmãos Brazão foram investigados pela Polícia Civil, mas disse não conhecer o conteúdo da apuração. “Eu tinha 170 delegacias. A única coisa que sei é que todos foram investigados, inclusive os irmãos [Brazão]. Todas as informações que chegavam ao delegado Giniton, ele abria uma ala para que fosse investigado. A Polícia Civil quebrou o sugilo deles [irmãos Brazão] e da família toda”, comentou.