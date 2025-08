Ao decretar prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes diz de novo que ‘Justiça é cega, mas não é tola’ Ministro disse ainda que Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/08/2025 - 18h48 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h07 ) twitter

Ao decretar prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes diz de novo que ‘Justiça é cega, mas não é tola’ ESTADÃO CONTEÚDO

O ministro Alexandre de Moraes determinou, nesta quarta-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro diante de repetidas violações das determinações judiciais impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na decisão, Moraes voltou a dizer que a Justiça é cega, mas não é tola e que a Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico.

“A Justiça é igual para todos. O réu que descumpre deliberadamente as medidas cautelares pela segunda vez - deve sofrer as consequências legais“, afirmou.

Apesar das determinações, Jair Bolsonaro foi citado em transmissões feitas por aliados, como os parlamentares Flávio Bolsonaro e Nikolas Ferreira, em que discursou contra o STF, mencionou apoio internacional e defendeu manifestações com teor político.

A decisão aponta conduta “deliberada e consciente” do ex-presidente para obstruir investigações, coagir autoridades e desrespeitar a Justiça.

Ainda na decisão, Moraes cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Primeiras cautelares

As primeiras cautelares, impostas em julho, incluíam tornozeleira eletrônica, recolhimento noturno e nos fins de semana, proibição de acesso a embaixadas e uso de redes sociais.

Tais episódios ocorreram após advertências claras de que entrevistas, discursos ou vídeos veiculados por terceiros também configurariam descumprimento.

O ministro Moraes classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

