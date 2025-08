Prisão de Bolsonaro: veja outros 9 ex-presidentes do Brasil que já foram presos Fernando Collor, Michel Temer e Lula foram para cadeia após redemocratização Brasília|Do R7, em Brasília 04/08/2025 - 19h04 (Atualizado em 04/08/2025 - 19h27 ) twitter

Bolsonaro teve prisão domiciliar decretada nesta segunda (4) Gustavo Moreno/STF/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada, na noite desta segunda-feira (4), pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, diante de repetidas violações das determinações judiciais impostas pela Corte.

Assim como Bolsonaro — que foi presidente entre 2018 e 2022 —, outros nove brasileiros que passaram pela cadeira do Executivo também foram presos. Confira:

Fernando Collor de Mello

Preso após ser condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso da BR Distribuidora.

O ex-presidente foi preso em 26 de abril deste ano no aeroporto de Maceió, em Alagoas. Dias depois, o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu prisão domiciliar ao político por questões de saúde, decorrente da idade avançada.

Michel Temer

Foi preso pela operação Lava Jato do Rio de Janeiro em março de 2019 por envolvimento em esquema de corrupção que envolvia a construção da usina Angra 3 após o delator José Antunes Sobrinho confessar ter repassado R$ 1,1 milhão em propina ao Coronel Lima, amigo de Temer para que o dinheiro fosse entregue ao ex-presidente. Ele foi liberado, mas voltou para a cadeia cerca de dois meses depois.

No dia 14 de maio, a Sexta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu por unanimidade soltar Temer e substituir a prisão com medidas cautelares.

Temer chefiou o país entre 31 de agosto de 2016 e 31 de dezembro de 2018.

Luiz Inácio Lula da Silva

O atual presidente foi preso no dia 7 de abril de 2018, em Curitiba, por lavagem de dinheiro e corrupção passiva em esquema na Petrobras.

O caso do triplex no Guarujá lhe rendeu uma condenação em decisão proferida pelo ex-juiz Sergio Moro a 12 anos e um mês de prisão. Lula foi solto em novembro de 2019 após a prisão ter sido considerada inconstitucional pelo STF. O plenário do Supremo anulou oficialmente em 2021 as condenações de Lula.

Outros presidentes presos antes da redemocratização:

Jânio Quadros (1968): presidente entre 31 de janeiro de 1961 e 25 de agosto de 1961

Foi condenado a um “confinamento” de 120 dias por ter criticado a ditadura militar.

Juscelino Kubitschek (1967): presidente entre 31 de janeiro de 1956 e 31 de janeiro de 1961

Ficou alguns dias na prisão e depois foi concedida prisão domiciliar após participação na Frente Ampla pela volta da democracia no Brasil durante a ditadura.

Café Filho (1954): presidente entre 3 de setembro de 1954 e 11 de novembro de 1955

Foi preso por militares em casa para que não continuasse no cargo de presidente após a morte de Getúlio Vargas.

Artur Bernardes (1932): presidente entre 15 de novembro de 1922 e 15 de novembro de 1926

Preso por tentar fazer um levante em apoio ao movimento paulista, ele se exilou em Portugal por um ano e meio.

Washington Luiz (1930): presidente entre 15 de novembro de 1926 e 24 de outubro de 1930

Sofreu um golpe de estado liderado por Getúlio Vargas e foi levado preso para o Forte de Copacabana. Também se exilou na Europa.

Hermes da Fonseca (1922): presidente entre 15 de novembro de 1910 e 15 de novembro de 1914

Foi preso oito anos após deixar presidência por criticar uma medida de intervenção federal em Pernambuco.

