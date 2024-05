Ao vivo: Lula anuncia projeto para suspender dívida do RS com a União Estado sofre com fortes chuvas, que já deixaram ao menos 147 pessoas mortas; suspensão deve ter validade de três anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta segunda-feira (13) a suspensão do pagamento da parcela mensal da dívida do Rio Grande do Sul com a União pelo prazo de três anos. O estado foi atingido por fortes chuvas, que deixaram, até o momento, 147 mortos e 127 desaparecidos.