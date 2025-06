Ao vivo: Lula e Macron fazem declaração conjunta à imprensa nesta quinta em Paris Essa é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França após 13 anos Brasília|Do R7, em Brasília 05/06/2025 - 07h29 (Atualizado em 05/06/2025 - 07h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula terá reunião bilateral com Macron nesta quarta-feira Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da França, Emmanuel Macron, fazem nesta quinta-feira (5) uma declaração conjunta à imprensa em Paris. O encontro ocorre durante a visita oficial de Lula ao país e marca a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em 13 anos.

Entre os temas que devem ser abordados pelos dois líderes estão meio ambiente, comércio internacional e cooperação bilateral. A declaração à imprensa acontece pouco antes da participação de ambos nos preparativos para a Cúpula do Clima da ONU.

A agenda oficial de Lula em Paris começa nesta quinta com a cerimônia de boas-vindas no Pátio de Honra da Esplanada dos Inválidos, no Hôtel des Invalides — local tradicional de cerimônias militares e eventos oficiais do governo francês.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp