Ao vivo: STF julga se Bolsonaro e outros sete denunciados se tornam réus por golpe de Estado O julgamento está previsto para ocorrer em três sessões: duas nesta terça-feira (25), às 9h30 e às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30 Brasília|Gabriela Coelho, Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 25/03/2025 - 09h29 (Atualizado em 25/03/2025 - 10h29 )

O STF (Supremo Tribunal Federal) começa a julgar nesta terça-feira (25) e na quarta-feira (26) a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras sete pessoas por envolvimento em um suposto plano de golpe de Estado.

O julgamento está previsto para ocorrer em três sessões: duas nesta terça-feira (25), às 9h30 e às 14h, e a terceira no dia 26, às 9h30. Se a denúncia for aceita, os denunciados viram réus. O tribunal aumentou o policiamento e vai restringir os acessos às dependências do local nos dias das sessões. Nesta segunda-feira (24), houve uma varredura antibombas no local.

Julgamento desta terça-feira (25) vai decidir se Bolsonaro vira réu

Assim que o julgamento começa, há a leitura de relatório pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Depois, a Procuradoria-Geral da República se manifesta por 30 minutos. Após a PGR, as defesas dos acusados têm 15 minutos cada para se manifestarem.

Costumeiramente, quando há mais de um réu, se concede um prazo maior para a PGR, no sentido de igualar as condições. Entretanto, isso não está no regimento, é uma deliberação do presidente.

Na sessão desta terça, haverá as sustentações orais das defesas e da Procuradoria-Geral da República. As outras duas sessões serão dedicadas aos votos dos ministros. Ainda não há previsão de pedido de vista que possa suspender e adiar o julgamento.