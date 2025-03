‘Não tenho preocupação nenhuma’, diz Bolsonaro antes de julgamento no STF Ex-presidente afirma que Moraes ameaçou Cid e que defesa questionará foro e julgamento na 1ª Turma Brasília|Do R7, com Estadão Conteúdo 24/03/2025 - 22h44 (Atualizado em 24/03/2025 - 22h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bolsonaro criticou delação de Mauro Cid Beto Barata/PL - 19.3.2025

Na véspera do julgamento pelo STF (Supremo Tribunal Federal) da denúncia por uma suposta tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (24) não ter “preocupação nenhuma” com o caso. Ele negou envolvimento no alegado plano.

“Não tem como eu participar de uma organização criminosa armada se não tiver nenhuma arma no 8 de Janeiro. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho preocupação nenhuma do que estou sendo acusado”, afirmou Bolsonaro em entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

O ex-presidente também reclamou da delação do tenente-coronel Mauro Cid e disse que seus advogados vão focar, neste primeiro momento, em aspectos técnicos do processo.

A Primeira Turma do STF define a partir desta terça-feira (25) se aceita a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), o que tornaria réus Bolsonaro e outras sete pessoas. Além do ex-presidente, serão julgados:

‌



Walter Braga Netto (general de Exército, ex-ministro e vice de Bolsonaro na chapa das eleições de 2022);

General Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);

Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal);

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);

Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa);

Mauro Cid (delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).

“Tenho bons advogados e eles vão num primeiro momento explanar a tecnicidade. Meu foro é a primeira instância. Há poucas semanas o Supremo disse que é a última instância. Mesmo assim, na última instância, teria que ser [julgado pelo] o plenário todo”, disse Bolsonaro.

A 1ª Tuma do STF é formada por cinco ministros da Corte: Alexandre de Moraes, relator do processo da suposta tentativa de golpe, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Delação de Cid

Bolsonaro também colocou em xeque a validade da delação de Cid, um dos elementos utilizados pela PGR para sustentar a acusação de que o ex-presidente e seu entorno tentaram dar um golpe de Estado após a eleição de 2022. Segundo Bolsonaro, Cid não apresentou provas para comprovar o que disse em seus depoimentos.

“Essa delação é eivada de ilegalidades. Não tem espontaneidade, teve interferência do ministro. O Alexandre de Moraes ameaçando uma pessoa: ‘Olha, teu pai, tua esposa e tua filha. Pense no que você vai falar’. Um juiz não pode participar de uma delação premiada”, acrescentou o ex-presidente. Um dos benefícios que Cid pediu para delatar Bolsonaro foi que seus familiares não fossem processados.

‌



Julgamento

O julgamento de terça-feira analisará a abertura de ações penais contra oito dos 34 denunciados pela PGR. A denúncia foi fatiada em “núcleos” de julgamento.

Se a denúncia for aceita, a ação penal também será julgada pela Primeira Turma do STF. Em dezembro de 2023, uma mudança no Regimento Interno da corte conferiu às Turmas a atribuição de julgar ações penais originárias, ou seja, processos que não chegaram à Corte após tramitarem em instâncias inferiores, tendo origem no próprio STF — este é o caso do inquérito do suposto plano golpista.

Jair Bolsonaro e os demais foram denunciados por cinco crimes que, somados, podem render 43 anos de prisão, se consideradas as penas máximas e os agravantes de cada crime:

Organização criminosa (pena de 3 a 8 anos, podendo chegar a 17 com agravantes citados na denúncia);

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito (pena de 4 a 8 anos);

Golpe de Estado (pena de 4 a 12 anos);

Dano qualificado com uso de violência e grave ameaça (pena de 6 meses a 3 anos); e

Deterioração de patrimônio tombado (pena de 1 a 3 anos).