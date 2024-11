Após atentado, Congresso vai criar grupo de trabalho para discutir mudanças na segurança Casa se reuniu com membros do STF e do Iphan nesta segunda-feira (18) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 19h27 (Atualizado em 18/11/2024 - 19h27 ) twitter

STF, Iphan e Congresso discutem mudanças na segurança da área central de Brasília Leonardo Sá/Agência Senado

O Congresso Nacional vai criar um grupo de trabalho para discutir mudanças na segurança da Casa após o atentado ocorrido na última quarta-feira (13), quando uma explosões foi registrada por volta de 19h30 nas proximidades da Praça dos Três Poderes.

A decisão foi tomada, nesta segunda-feira (18), durante uma reunião entre a segurança do Senado e da Câmara, membros do STF (Supremo Tribunal Federal) e do Iphan (Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Conforme apurou o R7, a ideia é realizar um trabalho conjunto entre as instituições.

Para que qualquer mudança seja feita, os presidentes da Câmara e do Senado devem dar o aval. Além disso, a depender dos ajustes, ainda é possível que o governo do Distrito Federal tenha que autorizar.

O Iphan vai instalar câmeras de segurança na Esplanada e, foi definido hoje, que Câmara e Senado terão acesso às imagens. O grupo vai discutir a possibilidade de instalar uma tenda na entrada da chapelaria do Congresso para regular a descida de taxis e motoristas de aplicativo.

Há possibilidade de restringir o acesso apenas a parlamentares, servidores e autoridades. Mas qualquer decisão ainda não foi definida. Mudanças na segurança do Parlamento são discutidas desde 2019, mas ganharam tração após os atos extremistas do 8 de janeiro e as explosões que aconteceram na quarta-feira (13).

Na ocasião, o responsável pelos atos, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, morreu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) ao detonar uma bomba. Ele era morador de Santa Catarina e foi candidato a vereador em 2020 no município catarinense de Rio do Sul, pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na manhã dos fatos, ele entrou no Anexo 4 da Câmara dos Deputados, onde horas depois, seu carro explodiu.

O edifício do STF segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas. As medidas não devem ser flexibilizadas em 2024. A previsão é que os protocolos sejam reavaliados ao longo dos próximos meses. As sessões de julgamentos estão mantidas, mas com acesso restrito a advogados das partes e jornalistas previamente credenciados. Todos são submetidos a um esquema de segurança rigoroso.

Antes disso, qualquer cidadão podia acompanhar as votações no plenário, que tem capacidade para acomodar 170 pessoas sentadas. Também era comum a participação de estudantes de Direito nas sessões de julgamento. As grades que cercam novamente o STF haviam sido retiradas em fevereiro, em um ato simbólico que reuniu os chefes dos três Poderes, após a invasão e depredação no 8 de Janeiro.

