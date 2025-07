Após carta de Trump, Dino diz que STF protege soberania nacional com seriedade Declaração ocorre após Trump citar Bolsonaro e impor tarifa de 50% a produtos do Brasil em carta a Lula Brasília|Do R7 09/07/2025 - 18h15 (Atualizado em 09/07/2025 - 18h19 ) twitter

Após carta de Trump, Dino diz que STF protege soberania nacional com seriedade Rovena Rosa/Agência Brasil - 17.3.2025

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quarta-feira (9) que a Corte exerce o trabalho com seriedade e soberania. O ministro destacou em caixa alta o nome do Brasil.

“É uma honra integrar a Corte e que o tribunal exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades, tudo nos termos da Constituição do BRASIL e das nossas leis", disse.

A declaração ocorreu após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados.

A medida, segundo Trump, é uma resposta direta a supostos ataques do Brasil à liberdade de expressão de empresas americanas e à forma como o país tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro.

‌



No texto, Trump afirma que “a forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro é uma vergonha internacional”. Para o líder norte-americano, o julgamento e as investigações envolvendo o ex-presidente brasileiro configurariam uma “caça às bruxas” que deveria “terminar imediatamente”.

Ele também menciona uma suposta censura imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a plataformas de mídia social dos EUA, classificando as ordens judiciais como “secretas e ilegais” e alegando que isso viola direitos fundamentais de cidadãos americanos.

‌



Além das críticas políticas, Trump argumenta que a relação comercial entre os dois países está “longe de ser recíproca” e aponta “políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais” impostas pelo Brasil como responsáveis por um déficit comercial que, segundo ele, ameaça a economia e a segurança nacional dos EUA.

