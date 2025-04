Após caso de racismo no DF, professores serão capacitados contra discriminação racial Medida foi adotada após um professor de geografia ser afastado do CED 4 do Guará por suspeita de racismo contra estudantes Brasília|Do R7, em Brasília 01/04/2025 - 09h24 (Atualizado em 01/04/2025 - 09h25 ) twitter

Primeiro encontro no CED 4 aconteceu na sexta-feira Divulgação/Sejus-DF - arquivo

A Sejus (Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal) vai oferecer uma capacitação contra o racismo aos professores do Centro Educacional 4 do Guará. A medida foi adotada após um professor da unidade ser afastado por suspeita de fazer comentários racistas em salas de aula. O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal e foi denunciado por uma estudante de 14 anos.

Segundo a Sejus, nos próximos dias, a escola receberá o Programa Letramento Racial da Sejus, formação que ajudará os docentes a reconhecer e valorizar a diversidade, além de adotar práticas inclusivas para combater o racismo estrutural.

“A Sejus reforça que o combate ao racismo deve ser permanente e envolver toda a sociedade. Além da capacitação dos professores, a Secretaria incentiva a denúncia de casos de discriminação racial e trabalha na construção de políticas públicas para promover a igualdade racial no DF”, ressalta a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

Sobre o tema, a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, acrescenta que o letramento racial nas escolas públicas é fundamental para a construção de uma sociedade mais inclusiva e democrática.

‌



“Cabe a nós, enquanto educadores, garantir que nossos alunos cresçam em um ambiente onde a diversidade seja respeitada e valorizada. Isso começa com a formação dos professores, pois eles têm o papel de desconstruir estereótipos, promover a representatividade e incentivar o diálogo sobre questões raciais. A educação tem um papel transformador, e é por meio dela que contribuiremos para a formação de cidadãos críticos e conscientes”, defende.

Letramento racial

O Programa de Letramento Racial da Sejus fornece subsídios teóricos e metodológicos para que os educadores compreendam as dinâmicas do racismo e promovam um ensino antirracista. A formação estimula reflexões críticas sobre a história e a cultura afro-brasileira e incentiva políticas educacionais mais inclusivas.

‌



No Distrito Federal, denúncias de racismo podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque 100: Atendimento 24h, anônimo e gratuito.

Decrin (Delegacia Especializada): Telefone: (61) 3207-4242

Com informações da Agência Brasília

