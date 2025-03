Professor do DF é afastado suspeito de falas racistas em sala de aula Uma estudantes de 14 anos denunciou o episódio; Secretaria de Educação e polícia investigam o caso Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/03/2025 - 10h57 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h07 ) twitter

Professor foi afastado nesta quarta-feira Tony Oliveira/ Agência Brasília - 03.03.2023

Um professor de geografia foi afastado depois de ter supostamente dito falas racistas em sala de aula no Distrito Federal. O caso aconteceu no CED (Centro Educacional) 4 do Guará e foi denunciado por uma estudante de 14 anos. O professor teria dado as declarações discriminatórias a alunos do 6º ano do ensino fundamental.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará II). Segundo a polícia, eles se manifestarão após a conclusão das investigações. O caso foi registrado na delegacia na última semana e a ocorrência é apurada como incitação a discriminação racial.

Questionada pela reportagem, a Secretaria de Educação do DF disse que ficou sabendo do caso através da imprensa e " determinou o afastamento preventivo do professor envolvido, que foi publicado em ato no Diário Oficial do DF desta quarta-feira (26)”.

“A Corregedoria já instaurou procedimento para apuração dos fatos, seguindo os trâmites legais. A pasta acompanha de perto as investigações e reafirma seu compromisso com um ambiente escolar seguro e respeitoso”, disse.

Na nota, a Secretaria repudiou qualquer manifestação de racismo e disse não tolerar discriminação na rede de ensino do DF.

