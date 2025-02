Após caso na Bahia, Lula critica tombamento público sem ‘responsabilidade de cuidar’ O presidente da República também rechaçou a demora para conseguir revitalizações e disse ser preciso reverter burocracia estatal Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 06/02/2025 - 10h16 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h19 ) twitter

Lula se solidariza com vítimas de desabamento de igreja em Salvador Ricardo Stuckert/PR - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta quinta-feira (6), recursos do orçamento para os órgãos que cuidam do patrimônio público do país. Em entrevista a rádios baianas, o petista comentou o desabamento de uma igreja em Salvador, que deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas na última quarta-feira (5), e questionou o tombamento de espaços quando “não há responsabilidade de cuidar”.

“Quando você faz uma política de tomar um patrimônio público, é preciso colocar dinheiro para manter as coisas. Eu vejo um monte de prédio tombado na Bahia, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e o cidadão que fez o tombamento, que aprovou a lei na Câmara, não coloca orçamento para que isso seja conservado. Você tomba, e a coisa vai apodrecendo, vai envelhecendo, vai caindo. Então para quê tombar, se não há responsabilidade de cuidar?”, questionou Lula.

“Então quando há o tombamento, é importante que o tombamento seja acompanhado de um orçamento. Para ter a certeza de que aquilo foi tombado de verdade e será mantido na história”, completou.

De acordo com Lula, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, cumpre agenda em Salvador nesta quinta-feira (6) e vistoria o espaço do acidente. O presidente voltou a se solidarizar com as vítimas e colocou o governo federal à disposição. Na entrevista, o petista contou que o funcionário da igreja alertou sobre rachadura. “Há dois dias fiquei sabendo que o padre detectou que tinha uma rachadura no prédio. O Iphan ia lá visitar, mas não deu tempo, e o prédio caiu”, disse.

Na entrevista, o presidente criticou a demora para conseguir revitalizações, como na Praça dos Três Poderes, em Brasília. “É praticamente toda tombada. Estou querendo reconstruir a praça dos Três Poderes, que foi desmontada em 8 de Janeiro de 2023. Leva um ano e meio só para fazer um projeto. É tudo interminável. É tudo complicado”, reclamou, acrescentando que é preciso reverter a burocracia estatal.

Na última quarta-feira (5), o teto da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, em Salvador, desabou. O acidente resultou a morte de Giulia Panchoni Righetto, natural de Ribeirão Preto (SP), de 26 anos. Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo dois estrangeiros. As causas do desabamento ainda serão investigadas, e equipes técnicas já estão mobilizadas para analisar os danos e definir as próximas ações para a segurança e restauração do local.