Após cobrança em reunião ministerial, Lula faz afago em ministra da Saúde 

Lula fez afago em Nísia Trindade Lula fez afago em Nísia Trindade (Ricardo Stuckert/PR - 08.03.2023)

Após ter feito a ministra da Saúde chorar durante uma reunião ministerial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um afago em Nísia Trindade e afirmou que a titular, apesar de falar 'manso', passa credibilidade. A declaração foi dada nesta segunda-feira (8) em evento realizado no Palácio do Planalto, em Brasília.

"Outro dia, numa reunião ministerial, eu disse que ela tinha que falar grosso da questão da saúde, estava aquele problema dos hospitais no Rio de Janeiro. E a Nísia respondeu: 'presidente, eu não posso falar grosso porque eu sou uma mulher, eu falo manso'. E foi muito importante porque, se fosse um homem, certamente ia falar grosso", disse Lula.

"A Nísia, falando manso do jeito que falou, posso até achar que as pessoas podem até não gostar de você, mas duvido que não acreditam em cada palavra que você fala. O seu jeito delicado de falar, sem rompante, sem tentar passar por entusiasmo além do que o necessário, consegue falar com a alma e a consciência das pessoas", completou.

A reunião ministerial citada por Lula ocorreu em março. Na ocasião, Lula cobrou de Nísia uma atuação mais forte e uma divulgação mais ampla dos atos feitos no Ministério da Saúde. Um dos casos citados durante o encontro foi a crise dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Depois, secretários da pasta foram exonerados na tentativa de mitigar o problema.