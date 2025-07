Após conversa com Bolsonaro, Zema lançará pré-candidatura à Presidência em agosto Governador está em seu segundo mandato consecutivo em Minas Gerais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/07/2025 - 16h11 ) twitter

Candidatura de Zema será lançada em 16 de agosto em São Paulo Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), vai lançar sua pré-candidatura à Presidência da República em 16 de agosto, em São Paulo. De acordo com o Novo, o evento vai reunir mais de 2.000 pessoas.

Zema está em seu segundo mandato consecutivo como governador. A decisão de lançar a candidatura ocorreu após encontro entre o mineiro e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na segunda-feira (14).

RESUMO DA NOTÍCIA Romeu Zema anunciará sua pré-candidatura à Presidência em 16 de agosto em São Paulo.

A decisão foi tomada após conversa com Jair Bolsonaro, que apoia a candidatura.

Bolsonaro está inelegível até 2030, mas ainda se considera candidato à Presidência.

Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, acredita que Zema tem potencial para vencer as eleições. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo o partido, Bolsonaro recebeu a notícia de forma positiva e incentivou a pré-candidatura, destacando a importância de haver mais nomes da direita no primeiro turno.

O ex-presidente está inelegível até 2030 por condenação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele ainda enfrenta um processo no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

‌



Apesar disso, Bolsonaro continua se colocando como candidato à Presidência. Outra ala da direita defende o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como candidato. Ele, porém, nega.

Já o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, alega que Zema tem condições de ganhar o pleito. “Em 2018, Zema era um desconhecido. Mesmo assim, conquistou os mineiros, venceu as eleições e tirou Minas do abismo em que o PT havia deixado o estado. Ele tem totais condições de fazer o mesmo pelo Brasil”, declarou.

