Após quebrar dente, general Braga Netto pede autorização para fazer exames
Militar está preso desde dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro
O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.
O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.
De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado.
Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como endoscopia, colonoscopia, ecodopler, infiltração e fisioterapia no joelho e ressonância magnética.
No despacho proferido hoje, Moraes determinou que o Exército informe as datas,os horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.
General da reserva e vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.
Perguntas e Respostas
Qual foi o pedido feito pelo Exército ao ministro Alexandre de Moraes?
O Exército solicitou autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde está preso.
Por que o general Braga Netto precisa de exames?
O general quebrou a coroa de um dente e recebeu atendimento emergencial dentro da instalação militar. Ele necessita de uma radiografia no dente danificado, além de outros procedimentos de saúde, como infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodopler e ressonância magnética.
O que foi determinado pelo ministro Moraes em relação ao pedido?
No despacho proferido, Moraes determinou que o Exército informe as datas, horários e endereços onde os procedimentos serão realizados.
Qual é a situação legal do general Braga Netto?
Braga Netto, general da reserva e vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país, que visava impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.
