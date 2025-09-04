Após quebrar dente, general Braga Netto pede autorização para fazer exames Militar está preso desde dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro Brasília|Da Agência Brasil 04/09/2025 - 18h52 (Atualizado em 04/09/2025 - 19h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Exército solicitou ao STF autorização para exames do general Braga Netto.

Braga Netto está preso desde dezembro na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Ele quebrou a coroa de um dente e precisa de procedimentos médicos adicionais.

O general é acusado de obstruir a investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Braga Netto é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista José Cruz/Agência Brasil - 25.03.2022

O Exército pediu nessa quarta-feira (3) autorização ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que o general Braga Netto realize exames fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde o militar está preso.

O pedido foi feito após o general quebrar a coroa de um dente e receber atendimento de forma emergencial dentro da instalação militar.

De acordo com a corporação, o general necessita de uma radiografia no dente danificado.

Além disso, foi solicitada autorização para realização de outros procedimentos de saúde, como endoscopia, colonoscopia, ecodopler, infiltração e fisioterapia no joelho e ressonância magnética.

No despacho proferido hoje, Moraes determinou que o Exército informe as datas,os horários e endereços nos quais serão realizados os procedimentos.

General da reserva e vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, o militar está preso desde dezembro do ano passado sob a acusação de obstruir a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado no país para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ele é um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, que está em julgamento pelo Supremo.

