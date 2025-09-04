Eduardo atrela votação de anistia a negociações com Trump por tarifaço Após reunião com empresários nos EUA, deputado citou proposta de perdão ao 8/1 como ‘primeiro passo’ para aproximação Brasília|Mathias Brotero, da RECORD, e Lis Cappi, do R7 04/09/2025 - 16h05 (Atualizado em 04/09/2025 - 16h26 ) twitter

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos Estados Unidos desde março Renato Araújo/Câmara dos Deputados - 27.08.2025

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) defendeu, nesta quinta-feira (4), a aprovação da anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro como uma forma de aproximar a negociação pelo tarifaço junto ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A declaração foi feita a jornalistas, após participação em um evento com empresários no país. Segundo o parlamentar, que está nos EUA desde março, uma lei de anistia poderia ser um “primeiro passo” para tentar uma aproximação com Trump.

“O primeiro passo para ser dado nesse sentido é a votação de uma lei de anistia. Se nós votarmos a anistia, eu te asseguro, com tranquilidade, a gente vai sentar na mesa. A gente não porque eu não estarei nessa mesa, mas quem quer que venha aqui negociar estará sentado numa melhor posição junto ao pessoal do governo Trump”, afirmou.

Eduardo classificou os comentários como opinião, mas disse acreditar que as mudanças poderão contribuir com redução de tarifas.

Anistia a Bolsonaro

A proposta de anistia pleiteada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pode beneficiar o político em caso de uma condenação no STF (Supremo Tribunal Federal) ligada a tentativa de golpe de Estado.

Parlamentares pleiteiam que o texto seja analisado no plenário da Câmara, mas a expectativa, nos bastidores, é que um avanço ocorra apenas depois da análise do Supremo.

A movimentação para votar o texto ganhou força no Congresso desde o início do julgamento da Corte. O PL, partido de Eduardo e do ex-presidente, tem recusado discutir uma proposta que não beneficie Bolsonaro.

