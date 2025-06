Após saída do Brasil, Zambelli pede licença de 120 dias do mandato de deputada Nome da parlamentar foi incluído na lista vermelha da Interpol por determinação do ministro Alexandre de Moraes Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 18h05 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h44 ) twitter

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) Mário Agra/Câmara dos Deputados - 27/11/2024

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pediu licença do mandato parlamentar, nesta quinta-feira (5). De acordo com a equipe da deputada, a licença será de 120 dias, sem remuneração e por “interesse particular”. O pedido acontece dias depois de Zambelli anunciar que saiu do Brasil após ser condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão, perda do mandato e pagamento de multa de R$ 2 milhões.

Na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva da deputada após pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). Ele também determinou a inclusão do nome dela na lista vermelha da Interpol. A deputada, conforme apurou o R7, estaria no interior da Itália.

Ela alegou que viajou por motivos de saúde e para lutar contra o “fim da liberdade de expressão” no Brasil. O ministro determinou ainda que o salário dela enquanto deputada, as verbas do gabinete e as redes sociais dela e de seu filho, João Zambelli, também fossem bloqueados.

Em sua decisão, Moraes sustentou a determinação da prisão preventiva, alegando que a saída da deputada do Brasil colocaria em dificuldade a aplicação da lei penal. Ele destacou que a detenção não antecipa o cumprimento da pena da condenação dela.

“A custódia cautelar está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à aplicação da lei penal, que demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes”, sustentou Moraes. “Essas circunstâncias autorizam, portanto, o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para que a condenada evite a aplicação da lei penal e permaneça na prática de atividades ilícitas”, argumentou.

