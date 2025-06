Zambelli critica ordem de prisão determinada por Moraes e STF: ‘Agem como imperadores’ Deputada afirma que decisão de ministro do STF viola a Constituição. Ela também denuncia bloqueio das redes sociais de familiares Brasília|Do R7, em Brasília 04/06/2025 - 13h08 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zambelli afirmou que vai levar seu caso para instâncias internacionais Vinicius Loures/Câmara dos Deputados/Arquivo

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou nota nesta quarta-feira (5) em resposta à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que determinou sua prisão preventiva.

Na mensagem, a parlamentar classificou a medida como “ilegal, inconstitucional e autoritária”, e anunciou que pretende denunciar o caso em instâncias internacionais.

“Denunciarei esse abuso, essa perseguição e essa escalada autoritária em todos os fóruns internacionais possíveis. O mundo precisa saber que, no Brasil, ministros do Supremo agem como imperadores, atropelando leis, calando vozes, destruindo famílias”, apontou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Segundo Zambelli, sua prisão contraria a Constituição, que prevê prisão de parlamentares apenas em flagrante e por crime inafiançável. Ela acusa Moraes de agir de forma monocrática, desrespeitando o devido processo legal e os limites da imunidade parlamentar.

‌



A deputada também criticou o bloqueio de suas redes sociais e de contas administradas por sua mãe e seu filho, o que, segundo ela, representa um ataque à sua família.

“Moraes não atacou apenas a deputada ou a cidadã. Ele atacou uma mãe, uma filha”, escreveu. A parlamentar afirmou ainda que a medida afeta sua mãe, Rita Zambelli, pré-candidata a deputada federal, e seu filho, João Zambelli, de 17 anos.

‌



Publicidade 1 / 1 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O R7 confirmou que a PF informou ao Supremo que o hacker recebeu ao menos R$ 13,5 mil de assessores de Zambelli O R7 confirmou que a PF informou ao Supremo que o hacker recebeu ao menos R$ 13,5 mil de assessores de Zambelli

Ordem de prisão

A ordem de prisão foi emitida após a própria deputada afirmar, em entrevista, que deixou o Brasil “há alguns dias” e que pretende viajar da atual localização nos Estados Unidos para a Itália, país onde possui cidadania.

O ministro também determinou o bloqueio de seus passaportes, salários e benefícios parlamentares, além de fixar multa de R$ 50 mil por publicações em redes sociais, próprias ou de terceiros, que repliquem conteúdos considerados criminosos.

‌



Com a renúncia da equipe jurídica que a representava, Moraes designou um defensor público para atuar no processo. A decisão atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou a possibilidade de prisão preventiva como uma das medidas cabíveis no caso.

No mês passado, o STF condenou Zambelli a dez anos de prisão por envolvimento na invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A deputada havia tido o passaporte retido em 2023, mas o documento acabou sendo devolvido.

Zambelli declarou que pretende solicitar licença não remunerada da Câmara para permanecer fora do país, sob alegação de tratamento médico.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp