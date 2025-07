Após tarifaço de Trump, governo vai regulamentar Lei da Reciprocidade sem citar países Rui Costa declarou que decreto sobre legislação deve ser publicado nesta terça Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 16h58 (Atualizado em 14/07/2025 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou nesta segunda-feira (14) que o decreto de regulamentação da Lei da Reciprocidade, recém-aprovada pelo Congresso Nacional, não cita nenhum país. O texto do Executivo deve ser publicado nesta terça-feira (15), em meio à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA em 50%.

“O decreto não cita países, assim como a lei não cita; a lei apenas autoriza o Executivo a adotar medidas de proteção ao país quando medidas extraordinárias forem aplicadas de forma unilateral por outros países”, disse Costa.

“É por isso que se chama reciprocidade: para permitir uma resposta rápida a ações como essa dos EUA. O decreto não fala de países, apenas regulamenta o que a lei já prevê”, acrescentou o ministro da Casa Civil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp