Comitê sobre tarifaço de Trump avança sob comando de Alckmin Criação de grupo busca alternativas ao comércio e formas de negociação; primeira reunião está prevista para esta terça-feira Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 14/07/2025 - 12h55 (Atualizado em 14/07/2025 - 13h17 )

O ministro e vice-presidente, Geraldo Alckmin, comandará o comitê criado por Lula para responder a taxação de Trump Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a criação de um comitê para discutir alternativas à taxação comercial anunciada pelos Estados Unidos. O grupo deve avançar nesta segunda-feira (14), sob comando do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, tem conduzido reuniões com empresários, governadores e outras lideranças, e é o favorito para assumir a condução do comitê, conforme apurou o R7.

Alckmin tem afirmado que o governo está atuando para reverter a taxação imposta pelos Estados Unidos e reforçou que a lei de reciprocidade, aprovada pelo Congresso, será regulamentada ainda nesta semana.

“O Congresso Nacional aprovou uma lei importante, chamada de reciprocidade, dizendo: ‘O que tarifar lá, tarifa aqui’. E esta lei permite não só questões tarifárias, mas também não tarifárias. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira”, afirmou a jornalistas, no domingo (13).

Segundo ele, o objetivo é proteger os interesses do Brasil e, ao mesmo tempo, evitar rupturas comerciais. “O governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica”, completou.

Próximos passos do comitê

O grupo ainda não foi formalmente criado por Lula, mas a etapa deve ser confirmada até esta terça-feira (15), para a realização das primeiras reuniões. Ao menos dois encontros estão previstos, segundo relatos obtidos pela reportagem.

A proposta de atuação de um comitê foi noticiada pela RECORD, e é voltada para uma atuação conjunta entre ministérios para negociações com empresários. O comitê também deve indicar prioridades para busca de novos contratos comerciais.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a taxação de 50% tem início previsto para 1º de agosto, o que reforça a urgência das ações para tentar rever as cobranças de exportação e busca por novos acordos comerciais.

