Aprovação de Lula se mantém em 29%, mas desaprovação recua para 40%, aponta CNT Levantamento também revela melhora nas expectativas para emprego e saúde, mas educação e segurança seguem em baixa Brasília|Do R7, em Brasília 17/06/2025 - 13h20 (Atualizado em 17/06/2025 - 13h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A desaprovação do desempenho pessoal de Lula caiu de 55% para 53%. Ricardo Stuckert / PR - 09.06.2025

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta sinais de leve recuperação, segundo a 164ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada entre os dias 11 e 15 de junho.

A parcela da população que considera o governo positivo permaneceu em 29%, enquanto a avaliação negativa recuou de 44% para 40% em relação ao levantamento anterior, divulgado em fevereiro.

No recorte individual, a aprovação do desempenho pessoal de Lula oscilou para 41%, ante 40% na pesquisa anterior. A desaprovação caiu de 55% para 53%.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As expectativas para os próximos seis meses revelam melhora em áreas como emprego, renda e saúde. Em contrapartida, indicadores ligados à educação e segurança pública permanecem em tendência de piora.

‌



De acordo com Marcelo Souza, diretor do Instituto MDA, o avanço na percepção popular depende da capacidade do governo em comunicar ações e dar respostas concretas a temas sensíveis, como irregularidades no INSS e a discussão sobre regulação das redes sociais.

Eleições 2026

No campo eleitoral, Lula e Jair Bolsonaro aparecem tecnicamente empatados em simulação de primeiro turno para 2026, com 31,1% e 31,7%, respectivamente. Todos os cenários de segundo turno testados entre Lula, Bolsonaro, Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas resultam em empates técnicos.

‌



Há equilíbrio também na preferência política: 33% declaram intenção de voto em nomes ligados ao ex-presidente Bolsonaro, 31% optam por aliados de Lula e outros 31% preferem nomes fora desses dois campos.

“A 16 meses da eleição, o cenário político permanece muito polarizado, consolidando disputas acirradas em cenários de 1º e 2º turnos para presidente da República”, aponta Vander Costa, presidente da Confederação Nacional do Transporte.

‌



Denúncias contra Bolsonaro

Sobre os recentes episódios envolvendo denúncias contra Bolsonaro, 48% dos entrevistados acreditam na existência de uma tentativa de golpe, enquanto 39% discordam. O desfecho do caso divide opiniões: 46% apostam na absolvição, 40% acreditam em condenação.

Outros temas também foram abordados. A percepção sobre os tributos mostra que 82% acham injusto o volume de impostos pagos. Além disso, 74% acreditam que os recursos públicos são mal administrados. A maioria defende corte de privilégios como forma principal de reequilibrar o orçamento.

“A elevação de impostos é fortemente rejeitada pela população, que avalia que os mais pobres pagam mais impostos no país”, analisou Vander Costa.

No caso dos descontos indevidos nos benefícios do INSS, 81% demonstram conhecimento do assunto. Para 26%, a responsabilidade é compartilhada entre servidores, sindicatos e diferentes governos. Somente 19% apontam diretamente o governo Lula como responsável. A atuação do Executivo é considerada negativa por 34% e positiva por 24%.

Redes sociais

A regulação das redes sociais é apoiada por 52%, com destaque para a preocupação com fake news (50%) e crimes virtuais (45%). Quanto à entidade mais adequada para exercer esse controle, as respostas se dividem entre plataformas (37%), usuários (31%) e Judiciário (30%).

O levantamento ouviu 2.002 pessoas em entrevistas presenciais domiciliares e possui margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp