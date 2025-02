Governo Lula é reprovado por 44% dos brasileiros, diz pesquisa CNT de Opinião Avaliação negativa da gestão do presidente chegou ao maior número para o atual mandato dele Brasília|Do R7 25/02/2025 - 11h06 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h12 ) twitter

Reprovação apontada pela pesquisa é a maior para o atual mandato de Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 19.2.2025

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é avaliado como ruim ou péssimo por 44% dos brasileiros, de acordo com pesquisa de opinião divulgada nesta terça-feira (25) pela CNT (Confederação Nacional do Transporte). Esse é o maior número para o atual mandato dele, de acordo com o levantamento, e houve uma alta de 13,2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior (leia mais abaixo).

Segundo a pesquisa, 28,7% acham o governo de Lula ótimo ou bom. Além disso, 26,3% têm uma avaliação regular da gestão do presidente.

Para a pesquisa, a CNT coletou 2.002 entrevistas em 137 municípios de 25 unidades da Federação. Os dados foram levantados entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Confira os números da avaliação do governo Lula:

Ótimo: 9,3%

Bom: 19,4%

Regular: 26,3%

Ruim: 12%

Péssimo: 32%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Pesquisas anteriores

A CNT fez outras cinco pesquisas de opinião desde que Lula assumiu o mandato, em 2023. Na pesquisa anterior, de novembro de 2024, o governo do presidente era reprovado por 30,8%, 13,2 pontos percentuais a menos que no levantamento divulgado nesta quinta.

Além disso, a avaliação positiva da atual gestão de Lula era de 35,5%. Naquele levantamento, 32,1% dos entrevistados tinham uma avaliação regular.

Pesquisa CNT de Opinião Arte/R7