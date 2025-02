Associação dos municípios do Entorno do DF faz eleição para escolha de nova liderança Eleição, com presença do vice-governador de Goiás, define rumos para o biênio 2025-2027. Brasília|Do R7, em Brasília 20/02/2025 - 10h53 (Atualizado em 20/02/2025 - 10h53 ) twitter

Daniel Vilela, vice-governador de Goiás, participa do evento Redes sociais de Daniel Vilela/Reprodução

A Amab (Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília) realiza, nesta quinta-feira (20), a eleição para sua nova diretoria. A liderança escolhida terá a responsabilidade de representar os prefeitos dos mais de 30 municípios da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) no biênio 2025-2027.

O evento, agendado para as 11h30 na Galeteria Lago, em Brasília, contará com a presença do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela. Estarão presentes também prefeitos, autoridades políticas e lideranças regionais.

Segundo o presidente interino da entidade, Marcus Vinicius, a eleição representa um momento fundamental para consolidar parcerias e fortalecer a atuação conjunta dos municípios.

“A participação de todos os prefeitos e representantes municipais é essencial para garantir avanços concretos para as cidades do Entorno”, afirmou.

A eleição, de acordo com as lideranças do grupo, marca o início de um novo ciclo para a Amab, com a expectativa de ampliar sua atuação e fortalecer a integração entre os municípios.