Governo do DF e Entorno tentam evitar possível reajuste de tarifa de ônibus em fevereiro ANTT reajustou tarifas em fevereiro de 2024 em 8,56%, e GDF antecipa novo reajuste para este ano Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 11/02/2025 - 19h10 (Atualizado em 11/02/2025 - 19h55 )

ANTT reajustou tarifas em 8,5% em 2024 Reprodução/Semob-DF - Arquivo

A reunião entre o governador Ibaneis Rocha (MDB) e outros membros do GDF (Governo do DF) com representantes do Entorno para discutir o possível reajuste de tarifas de ônibus entre as cidades deve acontecer na próxima semana. Cristian Viana, secretário do Entorno , pasta criada nesta terça-feira (11), afirma que a discussão de uma tarifa intermunicipal é o “principal desafio” da secretaria.

“Há um clamor da sociedade e da população no sentido que seja rediscutido como uma forma de facilitar o transporte da população”, completa.

Em fevereiro do ano passado, a ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres) reajustou as tarifas das passagens em uma média de 8,56%. A justificativa foi a falta de atualização de valores em 2021 e 2022, quando o serviço estava sob comando do governo do Distrito Federal, o que teria dificultado a operação das empresas.

Com os reajustes, as passagens passaram a custar entre R$ 4,45 e R$ 11,05. A reunião entre representantes do GDF e do governo de Goiás vai tentar se adiantar antes de um novo reajuste em 2025.

A secretária do Entorno do governo de Goiás, Caroline Fleury, declara que “nós não podemos permitir que isso aconteça nesse momento”. “Transporte é nossa prioridade absoluta”, afirma, e acrescenta que os trabalhos do grupo de trabalho para a criação de um consórcio inter federativo estão em fase de conclusão.

O prefeito de Valparaíso de Goiás, Marcus Vinicius (MDB), afirma que um reajuste neste momento “seria um atentado contra os moradores da nossa região”. “Vamos trabalhar para que a gente não aumente a tarifa em fevereiro [...], e fazer com que a tarifa seja uma tarifa que caiba no bolso do consumidor”, finaliza.