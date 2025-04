Ato pró-Bolsonaro na Paulista tem batom inflável gigante, gritos por anistia e governadores A manifestação política foi convocada sob o argumento de defender a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 Brasília|Do Estadão Conteúdo 06/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 06/04/2025 - 15h10 ) twitter

Ato pró-Bolsonaro na Paulista tem batom inflável gigante, gritos por anistia e governadores RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 06.04.2025

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) se reúnem na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (6) para um ato com críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal) e em defesa do próprio ex-presidente, réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.

A manifestação política foi convocada sob o argumento de defender a anistia dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas em Brasília.

A movimentação na Paulista é marcada por referências à cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, que pichou “perdeu, mané” na estátua que simboliza a Justiça, em frente ao STF, com batom. O ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, propôs uma pena de 14 anos de prisão para ela, que foi para prisão domiciliar e responde ao processo em liberdade desde o mês passado.

Ao discursar, a primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou religiosos ao carro de som para dizer que todos ali defendem a anistia. Ela pegou um batom para lembrar a cabeleireira e dizer que ela é o “símbolo da luta pelo Brasil”. Michelle ainda disse que ministros do Supremo têm agido com injustiça ao definir as penas e pregou que a população deve saber escolher seus candidatos em 2026. “Teremos dias melhores no Brasil”, disse.

Bolsonaro está acompanhado de sete governadores aliados: Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Jorginho Melo (PL-SC), Romeu Zema (Novo-MG), Wilson Lima (União-AM), Mauro Mendes (União-MT), Ratinho Júnior (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União-GO). A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também comparecem.

Pouco antes do ato se iniciar, houve um princípio de confusão no momento em que tocava o Hino Nacional. Alguns segurança barraram pessoas que tentaram subir no carro de som logo depois da entrada do governador Tarcísio de Freitas. Depois de empurra-empurra a situação se acalmou.

