Aviação brasileira bate recorde e registra quase 62 milhões de passageiros em seis meses Número representa um aumento de 10% quando comparado ao mesmo período de 2024 Brasília|Do R7 22/07/2025 - 15h59 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h08 )

Em voos nacionais, o indicador cresceu 8,6% Rovena Rosa/Agência Brasil

Nos seis primeiros meses desde ano, 61,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais em aeroportos do Brasil, ultrapassando a marca histórica, segundo dados do Ministério de Portos e Aeroportos. O número representa um aumento de 10% quando comparado ao mesmo período de 2024, quando 56,2 milhões de pessoas usaram aviões para viajar.

O registro de mais movimentação foi no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que saltou de 6,5 milhões no primeiro semestre do último ano para 8,2 milhões de viajantes em 2025, crescimento superior a 26%.

Na sequência, aparecem os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, Guarulhos, em São Paulo, e o aeroporto internacional de Brasília.

Segundo a pasta, de janeiro a junho deste ano, o mercado internacional foi responsável por transportar 13,8 milhões de turistas, alta de 15,3% comparado a 2024. Em voos nacionais, o indicador cresceu 8,6% — com movimentação superior a 40 milhões de pessoas.

“Se mantivermos esse ritmo no segundo semestre deste ano, vamos fechar 2025 com o melhor resultado da história. Isso significa um ganho expressivo não apenas para o nosso setor, mas para todos”, comentou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

