Turismo internacional cresce 50% no Brasil e bate recorde histórico em 2025 País já recebeu quase 5 milhões de estrangeiros até maio; só o Rio de Janeiro atraiu mais de 1 milhão de visitantes de fora Brasília|Do R7, em Brasília 12/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 12/06/2025 - 15h42 )

Desempenho nacional superou média mundial Tomaz Silva/Agência Brasil

De janeiro a maio de 2025, o Brasil recebeu 4.887.229 visitantes estrangeiros, o maior volume da história para esse período. O número representa um avanço de 49,7% em relação ao mesmo intervalo do ano passado, quando foram registradas 3,2 milhões de chegadas.

O resultado cumpre 70% da meta anual prevista no PNT (Plano Nacional de Turismo), que projeta 6,9 milhões de turistas até dezembro. Os dados foram divulgados pela Embratur (Agência Brasileira de Turismo), Polícia Federal e Ministério do Turismo.

O mês de maio, em especial, teve desempenho expressivo: 461.341 turistas internacionais desembarcaram no Brasil, um aumento de 37,4% em comparação ao mesmo mês de 2024.

O Rio de Janeiro aparece como um dos principais destinos dessa retomada. O estado ultrapassou a marca de 1 milhão de visitantes internacionais nos cinco primeiros meses do ano. Foram 1.032.537 turistas entre janeiro e maio, um crescimento de 52,3% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o total ficou em 677.878.

Em maio, o Rio recebeu 130.546 visitantes estrangeiros, 55,2% a mais do que no mesmo mês de 2024. Entre os atrativos recentes que impulsionaram a movimentação turística se destacam os grandes shows internacionais realizados na cidade, como o de Lady Gaga em 2025 e o de Madonna no ano anterior.

Crescimento

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o resultado é fruto de um esforço conjunto de promoção internacional.

“O Rio de Janeiro é o cartão de visitas do turismo brasileiro e sede de grandes eventos. Esse crescimento reflete o nosso trabalho de divulgar o destino lá fora, gerando emprego e renda para a população local”, afirmou.

Freixo ainda comentou que o desempenho nacional supera a média mundial. “O momento que o turismo brasileiro está vivendo não tem precedente. Em 2025, crescemos cerca de 50%, enquanto a previsão da ONU Turismo para o restante do mundo varia entre 3% e 5%.”

O comparativo mostra que os números atuais também superam os de anos anteriores considerados fortes para o setor, como 2016 a 2018, quando o Brasil recebia entre 3,3 e 3,4 milhões de turistas estrangeiros nos cinco primeiros meses do ano.

