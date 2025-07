Avião da Azul declara emergência e faz pouso forçado em Brasília Aeronave registrou uma queda de 11.850 para 3.060 metros durante oito minutos do voo Brasília|Do R7 17/07/2025 - 15h08 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h12 ) twitter

Avião fez um pouso forçado após declarar emergência Tomaz Silva/Agência Brasil

Um avião da Azul precisou fazer um pouso forçado no Aeroporto Internacional de Brasília após declarar situação de emergência nesta quinta-feira (17). Segundo o site Flight Aware, a aeronave registrou uma queda de 11.850 para 3.060 metros durante oito minutos do voo.

O voo, que tinha como destino o Aeroporto de Maceió, saiu de São José do Rio Preto, em São Paulo no início da tarde.

Em nota, a Inframerica, concessionária responsável pelo aeroporto de Brasília, informou que, como parte do protocolo, bombeiros e uma equipe médica aguardaram o pouso da aeronave, "que ocorreu em total segurança".

“O Aeroporto de Brasília possui duas pistas, não havendo impacto nas demais operações do terminal brasiliense. Pousos e decolagens ocorreram normalmente”, informou.

Veja a íntegra da nota da Inframerica:

Na tarde de hoje, 17 de julho, uma aeronave da Azul que partiu de São José do Rio Preto (SP) com destino a Maceió (AL), alternou para o Aeroporto de Brasília.

Como parte do protocolo de segurança do aeroporto, a equipe de Bombeiros Civis de Aeródromo e equipe médica do terminal aéreo aguardaram o pouso nas proximidades da pista que ocorreu em total segurança.

O Aeroporto de Brasília possui duas pistas, não havendo impacto nas demais operações do terminal brasiliense. Pousos e decolagens ocorreram normalmente.

