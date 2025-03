Ceilândia completa 54 anos de história e celebração no Distrito Federal

Ceilândia, a maior cidade do Distrito Federal, celebra 54 anos desde sua fundação em 27 de março de 1971. O aniversário destaca a importância da região como um polo econômico e cultural na região. Um dos momentos marcantes foi a homenagem ao autor do hino da cidade, Emanuel Lima, que compartilhou sua inspiração para a composição. As festividades incluem a rica culinária local e a participação ativa das famílias. A celebração reflete o espírito acolhedor e a história vibrante de Ceilândia.



