Com medida protetiva, mulher é esfaqueada pelo ex-marido no DF

Uma mulher ficou gravemente ferida após ser esfaqueada pelo seu ex-marido na região do Engenho Velho, na Fercal, no Distrito Federal. O incidente ocorreu no final da tarde de segunda-feira (26). Separada há cinco meses, a vítima tinha uma medida protetiva contra o agressor.



O homem, que pegou os filhos para o fim de semana, não os devolveu. Ao tentar reaver a guarda, a mulher foi atacada. O delegado Ricardo Vianna informou que o suspeito foi preso e responderá por tentativa de feminicídio. A vítima está internada e não corre risco de morte.



