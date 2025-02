DF pode ter calor e possibilidade de temporal ao longo do fim de semana

O Inmet (Instituto de Meteorologia) prevê para o Distrito Federal um fim de semana com temperaturas entre 18°C e 31°C, marcando um calor intenso durante o dia. Entretanto, pancadas de chuva em áreas isoladas são esperadas, especialmente no período da tarde. O alerta amarelo continua devido à variação na umidade relativa do ar. É recomendado estar preparado para a alternância entre sol e chuva.