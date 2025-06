GDF entra em estado de emergência sanitária após primeiro caso de gripe aviária

O primeiro caso de gripe aviária no Distrito Federal foi confirmado, gerando um alerta sanitário. Na região de Park Way, o produtor Maurílio Borges mantém várias espécies de aves, adotando cuidados rigorosos na propriedade.



Segundo o ministro da Agricultura, a produção comercial de aves não está ameaçada. O Zoológico de Brasília permanece fechado após a identificação do vírus em uma ave irerê. Um exame em um pombo local apresentou resultado negativo para a doença.



