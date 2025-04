Incêndio no Ministério da Educação pode ter iniciado em sistema de ar-condicionado

Um incêndio ocorreu no prédio do anexo do Ministério da Educação, começando na central de ar-condicionado durante a manutenção. Brigadistas conseguiram controlar parcial o fogo até a chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo o Tenente Coronel Fábio Moreira, não houve feridos e o incêndio foi rapidamente controlado, permanecendo isolado no sistema de ar-refecimento. Como medida preventiva, cerca de 1.200 pessoas foram evacuadas devido à fumaça. Para conter as chamas, seis viaturas foram empregadas.



