Justiça do DF determina fim das derrubadas irregulares no Sol Nascente (DF)

A Justiça do Distrito Federal determinou o fim das derrubadas irregulares na região do Sol Nascente, acatando um pedido do advogado que representa a comunidade local do trecho 3. A decisão proíbe remoções violentas e exige que o governo apresente um cronograma para operações futuras, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social.



As derrubadas ocorreram devido à construção de casas em áreas de risco de alagamento. Na semana passada, o DF Legal e a Polícia Militar derrubaram 30 imóveis, majoritariamente desocupados. Ainda está sendo aguardado para saber se a decisão impacta casas reconstruídas após a operação.



