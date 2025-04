Médica veterinária tem equipamentos furtados de centro do carro em Taguatinga (DF)

Uma médica veterinária teve seus equipamentos furtados de dentro de seu carro estacionado em frente a uma loja de material de construção em Taguatinga, no Distrito Federal. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o criminoso rapidamente entrou pela porta traseira do veículo e pegou a mochila com o material.



Não houve danos aparentes ao carro, o que revela a habilidade do criminoso. A Polícia Civil solicita que qualquer informação sobre o crime seja enviada anonimamente pelo número 197. Os equipamentos são específicos para uso veterinário, tornando sua revenda mais difícil. Caso reconheça o material, entre em contato com as autoridades.



