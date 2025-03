MFC Combat 81: principal evento de MMA acontece neste sábado no DF

O MFC Combat 81, principal evento de MMA, acontece neste sábado (7) no Distrito Federal. A pesagem dos lutadores foi realizada, com destaque para o campeão mundial de boxe Carlos Alexandre Mistoca e seu adversário, o apresentador Manoel de Oliveira, que se enfrentaram simbolicamente diante do público. O evento busca valorizar os atletas locais e promete ser um marco para os esportes de combate na região.



