Ministério Público leva serviços essenciais ao RECORD nas Cidades em Santa Maria

O RECORD nas Cidades acontece neste sábado (22) em Santa Maria, com a presença do Ministério Público. A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos, Polyanna Silvares de Moraes, destaca que haverá auxílio para registro civil de crianças e adultos sem paternidade registrada. A população também poderá contar com a ouvidoria para esclarecer dúvidas judiciais e obter informações sobre processos em andamento.



