Obras no DF vão ser intensificadas durante as férias escolares e período de seca

A Secretaria de Obras do Distrito Federal aproveitará as férias escolares e o período de seca para avançar com as construções na EPIG, incluindo viadutos e corredores exclusivos para ônibus. Estas obras visam eliminar semáforos e prometem reduzir em até 25 minutos o tempo de viagem até o centro de Brasília .



Em Vicente Pires e na região do Pôr do Sol, investimentos significativos buscam estabilizar o solo antes das chuvas. A iniciativa pretende melhorar o trânsito para cerca de 40 mil motoristas diários, tornando seus trajetos mais rápidos e eficientes.



