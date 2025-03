Polícia investiga se morte de funcionário do metrô teria sido por briga familiar

A Polícia Civil trabalha com linha de investigação de que funcionário do metrô teria sido morto a tiros por possível briga familiar. Vídeo de câmeras de segurança mostra o momento em que Wendell Silva Costa, de 46 anos, estava entrando no carro quando um motociclista atira várias vezes contra ele. Suspeito fugiu logo depois de cometer o crime. Testemunhas relataram que o criminoso já rondava o local antes do ataque. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo número 197.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!