Polícia recomenda cautela em áreas rurais do Lago Norte após onça parda ser avistada

A Polícia Militar Ambiental está atenta a uma onça parda e seus dois filhotes avistados no Varjão, em Brasília, após relatos de ataques a um cavalo, galinhas e um bode. A tenente informou que não houve novos avistamentos da onça e que os moradores da região do Lago Norte devem ser cautelosos ao frequentar áreas rurais.



"Várias coisas têm na área de mata, cobra, escorpião, então a gente tem que tomar muita cautela", alertou. Em caso de avistamento, a recomendação é contatar o número 190 para a captura segura do animal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!