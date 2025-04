População do Gama recebe programa GDF Mais Perto do Cidadão com serviços gratuitos

Os moradores do Gama, no Distrito Federal, receberam o programa GDF Mais Perto do Cidadão, que reúne todas as secretarias para oferecer serviços como emissão de documentos, exames médicos, cortes de cabelo e vacinação gratuita para animais. A iniciativa visa levar mais cidadania, cuidados e dignidade para a população.



Um espaço especial de conscientização sobre o autismo foi montado, trazendo informações sobre direitos e sensibilização. Rosângela Caldeira, que expôs seus artesanatos, celebrou a oportunidade de novos clientes: "vou ser mais reconhecida”. A próxima edição está agendada para os dias 25 e 26 de abril no Pôr do Sol. Desde seu início, o programa já atendeu mais de 300 mil pessoas.



