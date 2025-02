Prazo para inscrições em estágio remunerado no DF é estendido pelo GDF

O Governo do Distrito Federal prorrogou o prazo de inscrições para o estágio remunerado destinado a estudantes do ensino médio regular, educação de jovens e adultos (EJA), cursos técnicos e ensino superior. Organizada pela Secretaria de Economia, a seleção tem inscrições e provas online disponíveis até 10 de março pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



