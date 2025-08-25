Logo R7.com
Professor é flagrado jogando água em aluna dentro de sala de aula em Samambaia (DF)

O professor foi afastado enquanto ocorre uma investigação sobre a conduta dele na escola; caso foi flagrado por câmeras

Balanço Geral DF

Um professor foi filmado jogando água no rosto de uma aluna durante uma aula no Centro de Ensino Fundamental 411 em Samambaia. O incidente ocorreu em 27 de março deste ano e as imagens foram divulgadas recentemente.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o professor foi afastado enquanto ocorre uma investigação sobre a conduta dele na escola. Um procedimento interno também foi aberto para apurar a situação.

