Professor é flagrado jogando água em aluna dentro de sala de aula em Samambaia (DF)

Um professor foi filmado jogando água no rosto de uma aluna durante uma aula no Centro de Ensino Fundamental 411 em Samambaia. O incidente ocorreu em 27 de março deste ano e as imagens foram divulgadas recentemente.



A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que o professor foi afastado enquanto ocorre uma investigação sobre a conduta dele na escola. Um procedimento interno também foi aberto para apurar a situação.



